Bilecik adına alınabilecek güvenlik önlemleri masaya yatırıldı

Bilecik Valisi Şefik Aygöl Bilecik İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaretinde kent adına alınabilecek güvenlik önlemleri masaya yatırıldı.

Vali Şefik Aygöl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı ile görüştü. Yapılan görüşmeye komiserler ve polisler de katıldı. Bilecik adına alınabilecek güvenlik önlemleri, yaşanan durumlara karşı alınabilecek durumlar hakkında konuşuldu. Bilecik adına gayretle çalışacağını belirten Vali Aygöl emniyet ile şehrin güvenliğini arttırmayı planladığını belirtti. Şeref Defteri’ni imzalayan Vali Aygöl, "Milletimizin huzuru ve güvenliği için görev yapan emniyet mensuplarına hayırlı vazifeler diliyorum. Hep birlikte Bilecik için elimizden geleni yapacağız’’ sözlerinde bulundu.