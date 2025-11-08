Bilecik Arkeoloji ve Etnografya Müzesi, 50 bin ziyaretçiyi ağırladı

Bilecik Arkeoloji ve Etnografya Müzesi, 2025 yılında yaklaşık 50 bin ziyaretçiyi ağırladı.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne bağlı Arkeoloji ve Etnografya Müzesi’ni ziyaret ederek sergilenen eserleri inceledi. Ziyarette müze yetkililerinden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Sözer, eserlerin korunması ve tanıtımına yönelik çalışmaları yakından takip etti. Yetkililer, müzenin Bilecik’in zengin tarihini ve kültürel mirasını ziyaretçilere aktarırken, aynı zamanda arkeolojik değerleri koruma ve gelecek nesillere aktarma görevini de sürdürdüğünü belirtti. 2025 yılında yaklaşık 50 bin kişiyi ağırlayan müze, sergilediği nadir eserlerle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

Vali Sözer, tarihi ve kültürel değerlerin korunmasının önemine dikkat çekerek, müze çalışanlarına teşekkür etti. Vali, "Tarihi ve kültürel mirasımızı koruyarak gelecek nesillere aktarmak hepimizin sorumluluğudur. Bu bilinçle özveriyle çalışan tüm müze personelimize teşekkür ediyorum" dedi.