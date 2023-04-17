Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı: 'Borçsuz ve tertemiz bir belediye devralmadık'

Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, Adalet ve Kalkınma Partisi İl Başkanı Serkan Yıldırım’ın sosyal medya hesabında yaptığı haksız ve yanlış eleştirilere karşı açıklama yaptı.

Başkan V. Subaşı, Bilecik Belediyesi olarak hiçbir çalışma arkadaşı ne belediye ne de şehre yük olarak görmediklerini söyledi. "Özveriyle çalışan, gecesini gündüzüne katan ve alın teri döken emekçilerimiz; belediyemiz ve ilimiz için yük değil katma değer ve hizmet üreten değerli arkadaşlarımızdır" ifadelerine yer veren Subaşı sözlerine şöyle devam etti:

"İller Bankasından belediyemize 2023 yılı itibariyle İller Bankası tarafından hesaba geçen miktarlar şu şekilde gerçekleşmiştir.2023 Ocak Ayı 22 Milyon 541 bin 101, 50 Türk Lirası, 2023 Şubat Ayı 15 milyon 579 bin 772, 35 Türk Lirası, 2023 Mart Ayı 16 milyon 830 bin 315, 67 Türk Lirası, 2023 Nisan Ayı 11 Milyon 300 bin Türk Lirası 2023’te geçerli olan asgari ücret 8 bin 506 lira olarak belirlendi. 2022 Temmuz ayına göre asgari ücrette yüzde 54,66, 2022 Ocak ayına göre ise; yüzde 100 artış gerçekleşti. 2023 yılının başında memur maaşlarına yüzde 30 oranında zam yapıldı. Bununla birlikte 2023 için uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 122,9 olarak açıklandı. Yani Merkezi hükümetin topladığı vergiler yüzde 122,9 oranında zamlandı. 2023 yılı Ocak-Şubat döneminde merkezi yönetim bütçe açığı 202,8 milyar TL olarak gerçekleşti. İlk 3 aylık merkezi yönetim bütçe açığı 300,00 milyar TL’nin üzerinde tahmin edilmektedir."

Başkan V. Subaşı sorularının cevaplanmasını istedi

Bu verilere göre aşağıdaki soruları yanıtlamanız ve kamuoyunu aydınlatılmasını bekleyen Subaşı, "İlk 3 ayda merkezi yönetim bütçesinde 300 milyar TL açık verirken yerel yönetimlerin gelirlerini yüzde 50 oranında düşürdüyseniz bu 300 milyar TL’yi ne yaptınız. Bilecik Belediyesinin 2022 yılındaki İller Bankası payına göre bütçe-maaş oranı yüzde 40’tır. Bu oran 2022 yılında böyle iken, asgari ücret ve memur zamlarına rağmen 2022 yılının Ekim-Kasım-Aralık ortalaması olan 11 milyon TL’yi neden 2023 Nisan ayında vergi payınız budur diyerek gönderdiniz. Vergileri artırırken aynı zamanda 300 Milyar TL bütçe açığını nasıl verdiniz. Bilecik Belediyesinin 2019 yılı öncesinden kalan ve AKP döneminde ödenmeyip yapılandırmaya sokulan vergi ve SGK borcu hariç (Bu arada önceki dönemin borçları da ödenmeye devam ediliyor) cari olarak bugün itibari ile 1 TL vergi ve SGK borcu bulunmamaktadır. Her ay yaklaşık 2,5 milyon vergi ve SGK borçlarımız düzenli olarak ödenmektedir. Sayın İl Başkanı, Bilecik ilinde partisine bağlı belediyelerin vergi ve SGK borçlarını açıklayabilir mi?. Borç batağına batmış ve enkaz halde devraldığımız Bilecik Belediyesinin bugün ne vergi ne de SGK borcu olarak 1 kuruş borcu yoktur. Özellikle mali konularda iktidar belediyelerine oranla neredeyse 10 kat daha fazla denetleniyoruz. Hodri meydan, hangi belediyeleriniz kaç kere denetlendi biz kaç kere denetlendik karşılaştıralım" dedi.

"Borçsuz ve tertemiz bir belediye devralmadık"

Borçsuz ve tertemiz bir belediye devralmadık diyen Belediye Başkan V. Subaşı, "Ancak görevimizi devretme vaktimiz geldiğinde borçsuz ve tertemiz bir belediye bırakacağız. Bilecik halkına yük olarak bırakacağımız bir borcumuz olmayacak. Sizler aynı şekilde borçsuz ve tertemiz bir hükümet bırakacağınız konusunda kendinize güveniyor musunuz?. Ayrıca birkaç ek bilgi de vermek istiyorum; Belediyemiz Belediyeler Birliğine her ay 1,8 milyon TL çöp toplama bedeli ve 500 bin TL hizmet bertaraf bedeli ödemektedir. Bu rakamlar Ocak 2023 tarihinde yüzde 80 oranında zamlanmış rakamlardır" ifadelerine yer verdi.

"Belediyemiz her ay 500 bin TL nakit yardım yapmaktadır"

Belediyede her ay sadece nakit olarak 500 bin TL sosyal yardım yapmakta olduğunu anlatan Başkan V. Subaşı; ‘’Ayni yardımlar ve engelli, yaşlı ve bakıma muhtaç yardımları ile bu rakam aylık 1 milyon TL’ i bulmaktadır. Ve tüm bu paraları her ne kadar engellemeye çalışsanız da sorunsuz bir şekilde ödemeye devam ediyoruz" dedi.

"TEDES payları 2 ayda bir belediyemize gönderilmekteydi"

Bilecik Belediyesi payına düşen Trafik Elektronik Denetleme Sistemi (TEDES) payları hakkında soru soran Belediye Başkan V. Subaşı, "4- ilimizde bulunan TEDES ile kesilen trafik cezalarından belediyemize düşen pay, 2 ayda bir belediyemize gönderilmekteydi. Peki, soruyorum, Nisan ayının 15’i geldi ve belediyemize neden 4,5 aydır tek kuruş ödeme yapılmamıştır? Hazinede para mı yok yoksa kasıtlı mı ödenmiyor. Vatandaşlardan alınan cezaların belli bir bölümü hizmet olarak geri dönsün diye belediye payı olarak her 2 ayda bir ödenirken bu yıl neden ödeme yapılmadı. Cezaları tahsil ettiyseniz ve belediye payını da göndermediyseniz bu kadar bütçe açığını nasıl verdiniz" dedi.

"EYT tazminatları dahil tüm maaşlar zamanında verilmektedir"

EYT çalışanlarının tazminatları ve diğer çalışanların tüm maaşlarının eksiksiz ve zamanında yatırıldığını ifade eden Başkan V. Subaşı; ‘’EYT’liler dahil ayın 15’i itibariyle belediyemizden alacağı olan personellerimizin ücretleri, önceki dönemlerde kullandırılmayan izinlerin ücreti, kıdem tazminatı ve maaş dahil hiçbir personelimizin alacağı kalmamıştır. Siz EYT’liler ile emekli ettiğiniz emekçilerimize bu ay emekli maaşı ödeyebilecek misiniz? Emekli maaşları ne zaman ödenecek belli değil. Ama bugün itibariyle belediyemizden emekli olan işçilerimizin tüm hakları, belediyemize karşı tüm bu tüm yapılanlara rağmen ödenmiştir. Hiçbir kamu bankasının kredi teklifimize cevap vermemesine rağmen ödenmiştir. Sizin döneminizde kaç kreş vardı? Bugün 3 adet kreş var. Sizlerin halkın parasıyla yapıp çöpe attığınız atıl yapıları halka geri kazandırmaya devam ediyoruz. Hem de bunu yaparken kendi ekibimiz ve kendi imkanlarımızı kullanıyoruz. Hizmet anlayışınız ruhsuz binalar yapıp atıl bırakmak olduğu için yapılan bu hizmetlere çamur atmanız çok normal" ifadelerine yer verdi.

"Her zaman şeffaf ve anlaşılır olacağız"

Açıklamasının sonunda her zaman şeffaf ve anlaşılır olacaklarını kaydeden Belediye Başkan V. Subaşı, ‘’Sizin döneminizde Kayı A.Ş tesis işletip şehrimize ve belediyeye katma değer katıyor muydu? Bugün 7 işletme ile Bilecik halkına hizmet veriyoruz. Kendi karanlık dönemlerinizle bizim şeffaf, hesap verilebilir ve aydınlık dönemlerimizi kıyaslamayın. Hiçbir siyasi emel uğruna hiçbir emekçinin alın teriyle kazandığı 1 kuruşuna göz dikmeyin" dedi.