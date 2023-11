Bilecik Belediye Başkanı Subaşı'ndan köpek katliamıyla ilgili açıklama

TAKİP ET

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, 2.Tünel mevkiinde yol kenarında 14’ü ölü 1’i yaralı bulunan köpeklerin videoların sosyal medyada yayınlamasının ardından linç kampanyasıyla karşılaştıklarını söyleyerek, "Bölge, Bilecik Belediyesi’nin yetki alanında değil, Vezirhan beldesi bölgesinde. Şu an tarım ildeki arkadaşlarımız oraya doğru ilerliyor. Ölüm sebepleri tespit edilecek" dedi.

Bilecik- Sakarya istikameti 2.Tünel mevkiinde bir vatandaşın yol kenarında 14’ü ölü 1 yaralı köpekleri görmesi üzerine çektiği video sosyal medyada yankı oluşturdu. Bu video sonrası Bilecik Valiliği harekete geçerken, Sosyal medyadaki paylaşımlar üzerine Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı açıklama yaptı. Subaşı, "Bir sosyal medya hesabı tarafından linç kampanyasıyla karşılaştık. Bilecik Belediyesi tarafından katledilen hayvanlar olarak bir başlıkla paylaşıldı ve Türkiye’de kendi vatandaşlarımız tarafından da birçok tepkiyle de karşılaşmış bulunuyoruz. Fakat tabii ki Başsavcılıkla, Jandarmayla, Tarım İl Müdürlüğüyle hızlı temaslarda bulunduk. Bölge, Bilecik Belediyesi’nin yetki alanında değil, Vezirhan beldesi bölgesinde. Maalesef can dostlarımız öldürülmüş. Fakat ölüm sebepleri hâlâ tespit edilememiş. Şu an tarım ildeki arkadaşlarımız oraya doğru ilerliyor. Ölüm sebepleri tespit edilecek. Aynı zamanda şunu da belirtmek isterim. Bilecik Belediyesi’nin bakım yaptığı can dostlarımızın hepsinin küpelerinin arkalarında ’Bilecik Belediyesi’ yazmaktadır" dedi.

"Hayvanların hepsinin küpesiz olduğu tespit edildi"

Subaşı açıklamasının devamında, "Hayvanların hepsinin küpesiz olduğu anlaşılmıştır. Dediğim gibi ölüm sebepleri bilinmemektedir. Başsavcılık bu konuyla ilgili bir soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Bilecik Belediyesi bulunmamaktadır. Konu hala araştırılıyor bizler de sebebini bilmiyoruz. Bizler burada rehabilitasyon merkezinde özellikle altını çizmek istiyorum. Bilecik Belediyesi’nin bir Rehabilitasyon Merkezi var. Biz burada hayvanlarımızı tedavi ediyoruz. Tedavileri tamamlandığında yaşam alanları olan sokaklarımıza geri bırakıyoruz. Gerekli kısırlaştırma çalışmaları gerekli aşı çalışmalarında yapıyoruz küpeleriyle birlikte" ifadelerine yer verdi.

"Kameralardan bakılacak gerekli işlemler yapılacak"

Meydana gelen üzücü olayın kameralara bakılarak gerekli işlemin yapılacağını vurgulayan Başkan Subaşı, "Ben burada Cumhuriyet Başsavcılığımıza jandarmamıza güveniyorum suçlular bulunacak ve buradan da bizler sizi bilgilendireceğiz. Umuyorum bu süreçler bir daha tekrarlanmasın. Bilecik Belediyesi olarak asla böyle katliamların yanında olmadığımızı ve biz tedavi tarafında olduğumuzu lütfen böyle linç kampanyalarında bizim adımızın geçmemesi gerektiğini vurguluyorum. Ayrıca tüm vatandaşlarımızı Bilecik Belediyesi Rehabilitasyon Merkezimize her zaman bekliyoruz. Burada kameralarımız mevcut 7/24 gözlem altındayız. Araçlarımızda takip sistemi var. Araçlarımızın nereye gittiğini buradan görebiliyoruz. Kıymetli vatandaşlarımıza hayvan sever dostlarımıza her zaman burada misafir etmeye açığız tüm şeffaflığımızla" şeklinde sözlerini tamamladı.