Bilecik Belediye Meclisi toplantısında 10 gündem maddesi karara bağlandı

Bilecik Belediyesi Kasım Ayı Meclis Toplantısı’nda 10 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı başkanlığında Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantı parti grup sözcülerinin konuşmalarıyla başladı. İlk olarak 2026 yılına ait Taslak Performansı görüşüldü. Konunun ilgili komisyona sevk edilmesinin ardından 2026 yılı Taslak Bütçesi görüşülmek üzere komisyona havale edildi. 2026 yılında uygulanacak ücret ve tarifelerin tespiti konusunun görüşülmek üzere komisyona sevk edildi. Ardından Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından belediyeye şartsız bağışlanan/hibe edilen 2 adet kamyonun kabulü yapıldı. Toplantıda ayrıca Kayı Boyu Mahallesi ile Pelitözü Mahallesi’ndeki bazı noktalara doğalgaz ulaştırılması için gereken meclis kararı görüşülerek kabul edildi.

Zabıta Müdürlüğüne iki adet motosiklet alınacak

Toplantıda ayrıca Belediye Başkanlığı Zabıta Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılmak üzere 2 adet motosikletin Devlet Malzeme Ofisinden satın alınması konusu görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi. Bilecik Belediye Meclisi kararı ile aşevi olarak kullanılmak üzere Türkiye Kızılay Derneği Bilecik Şube Başkanlığına bedelsiz 10 yıllığına tahsis edilen, mülkiyeti belediye başkanlığına ait Hürriyet Mahallesi Dumlupınar Caddesi Yuvam Sokak adresindeki taşınmazın tahsisinin iptal edilmesi konusu görüşüldü. Benzer konu olarak mülkiyeti belediye başkanlığına ait Osmangazi Mahallesinde yer alan bazı taşınmazlar üzerinde geçen süre zarfında herhangi bir yatırım yapılmadığından ayrıca belediye başkanlığının belirtilen alanlarla ilgili tasarrufları olmasından dolayı taşınmazların tahsisine ilişkin iptal kararı alındı. Toplantının son gündem maddesi kapsamında 2024 yılı Sayıştay Denetim sonuçları, Belediye Meclis üyelerinin bilgisine sunuldu.