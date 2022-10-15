Bilecik Belediyesi altyapı projeleri hakkında bilgilendirme toplantısı yaptı

Bilecik Belediyesi, İller Bankası ile altyapı projeleri hakkında kamuoyunu bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Bilecik Belediyesi yapımına devam ettiği Bilecik ’Kanalizasyon, Yağmursuyu ve Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi Rehabilitasyonu Projesi’ hakkında İller Bankası ile ortak bir toplantı düzenleyerek bilgilendirme sunumu yaptı.

Bilecik Belediyesi Vadipark tesislerinde düzenlenen toplantıya Bilecik Belediyesi Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, Başkan Yardımcıları Vedat Kazıcı, Hüseyin Yıldız ve Melih Tüfekçioğlu ve meclis üyeleri katıldı. Proje hakkında bilgilendirme için İller Bankası Yapım ve Uygulama İşleri Şube Müdürü Esin Osmanoğlu, İller Bankası Ana Kontrolörü Zekeriya Kurt, yüklenici firma Holoğlu İnşaat adına temsilen Kürşad Yıldız ile Bilecik Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Gürkan Akyurt ve çevre mühendisi Turgay Gül hazır bulundu.

Toplantının ana gündem maddelerini projenin başından itibaren gelinen sürecin son durumu, ek kredi talebi ve iş artışı oluşturdu. Proje hakkında ek kredi taleplerinin gerekçeleri, İller Bankası ve belediye yetkilileri tarafından yapılan sunumla katılımcılara detaylı bir şekilde açıklandı. Ayrıca yapılacak iş artışının hangi noktalarda ve ne şekilde yapılacağı açıklanan sunumla birlikte, Bahçelievler yağmursuyu hattı, Ertuğrulgazi Mahallesi kanalizasyon hattı ve Atıksu Arıtma Tesisi Rehabilitasyonunun projeye dahil edileceği belirtildi.

Şeffaf yönetim takdir topladı

Toplantıya ev sahipliği yapan Başkan V. Melek Mızrak Subaşı artan maliyetlerin proje bütçesinde sorun oluşturduğunu ve yetmediğini dile getirerek söze başladı. Başkan V. Melek Mızrak Subaşı bu toplantının yapılmasının hem proje hakkında kamuoyunu bilgilendirmek hem de görüş alışverişinde bulunmak adına güzel ve gerekli bir organizasyon olduğunu vurguladı. Bir sunum toplantısından çok karşılıklı fikir alışverişi havasında geçen toplantıya yerel basının da davet edilmesi takdir topladı. Şehir hakkında önemli konuları şeffaf bir şekilde paylaşan ve fikir alan Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, katılımcılardan teşekkür aldı.