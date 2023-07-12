Bilecik Belediyesi çalışanlarına yüzde 34 zam

Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, çalışanlarının maaşlarına açıklanan enflasyon oranının üstüne yüzde 15 ekleyerek toplamda yüzde 34 oranında bir iyileştirme gerçekleştirdiklerini söyledi.

Belediye İş Sendikası Şube Başkanı Azak’ı ağırlayan Başkan V. Subaşı, yapılan görüşmeler sonrasında yapılan protokol ile çalışanların maaşlarına açıklanan enflasyon oranının üstüne yüzde 15 ekleyerek, toplamda yüzde 34 iyileştirme yaptıklarını söyledi. Bilecik Belediyesi olarak çalışanların her zaman en iyi şartlarda çalışması için ellerinden gelen çabayı göstermeye devam edeceklerini kaydeden Başkan V. Subaşı, "Görüşmelerimiz sonucunda imzaladığımız protokolle çalışanlarımızın maaşlarına, açıklanan enflasyon oranının üstüne yüzde 15 ekleyerek toplamda yüzde 34 oranında bir iyileştirme gerçekleştirdik. İyileştirmemizin çalışma arkadaşlarıma hayırlı olmasını diliyor, ağırlaşan yaşam şartları içinde her zaman yanlarında olacağımızı buradan sizlerle paylaşmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Belediye İş Sendikası Şube Başkanı Kemal Azak ise Başkan V. Subaşı’na katkıları ve yaptığı iyileştirme dolayısıyla teşekkür etti.