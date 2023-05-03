Bilecik Belediyesi daimi işçi alımı yapacak

Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, belediyeye 8 daimi işçi alımı yapılacağını söyledi.

Bilecik Belediyesi daimi işçi alımı yapacak
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Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, belediyeye 8 daimi işçi alımı yapılacağını söyledi.

Başkan V. Subaşı açıklamasında, “Bilecik Belediyesine Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (İŞ-KUR) aracılığıyla 8 daimi işçi alımı yapacağız. İşçi alım ilanımız, İŞ-KUR resmi internet sitesinde yayınlandı. Başvurular 29 Nisan 2023 ile 2 Mayıs 2023 tarihleri arasında yapılabilecek. İlana başvuruda bulunmak isteyen adayların, İŞ-KUR internet sitesi üzerinden online olarak başvuru yapmaları gerekiyor” dedi.