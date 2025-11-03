Bilecik Belediyesi depolarını yeniledi

Bilecik Belediyesi, atıl durumdaki depolarını yenileyerek hizmet verimliliğini artırdı.

Bilecik Belediyesi, hizmet kalitesini yükseltmek ve mevcut kaynakları daha verimli kullanmak amacıyla atıl durumda bulunan malzeme depolarında kapsamlı bir yenileme çalışması gerçekleştirdi. Yapılan düzenlemelerle birlikte belediye bünyesindeki çalışma alanlarında dijital stok sistemine geçildi.

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, "Elimizdeki imkânları en verimli şekilde değerlendirmek ve hizmet kalitemizi artırmak amacıyla, atıl durumda bulunan malzeme depolarımızda kapsamlı bir yenileme çalışması gerçekleştirdik. Artık çalışma alanlarımızda dijital stok sistemi kullanarak, daha düzenli ve verimli şekilde şehrimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Dijital stok sistemi sayesinde malzeme yönetiminde israfın önüne geçilecek, aynı zamanda hizmet süreçlerinde şeffaflık ve hız kazandıracağız" dedi.