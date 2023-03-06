Bilecik Belediyesi kandil dolayısıyla helva ikramı yaptı

Bilecik Belediyesi tarafından şehir merkezindeki Atatürk Parkı önünde, vatandaşlara helva ikramı yapıldı.

Berat kandili dolayısıyla yapılan ikram programına Belediye Başkan Yardımcıları Hüseyin Yıldız, Vedat Kazıcı ve Melih Tüfekçi ile belediye meclis üyeleri katıldı.

Vatandaşlara helva ikramında bulunan belediye başkan yardımcıları, tüm Müslüman âleminin berat kandilini kutlayarak, şehir dışı programı dolayısıyla programa katılamayan Başkan V. Melek Mızrak Subaşı’nın selam ve iyi dilek temennilerini iletti. Vatandaşlar da yapılan ikramdan duydukları memnuniyeti belirterek, belediye başkan yardımcılarına teşekkür etti.