Bilecik Belediyesi'nden cadde ve sokaklarda alt yapı çalışmaları

Bilecik Belediye tarafından çevre düzenlemesi çalışmaları çerçevesinde cadde ve sokaklarda taş duvar yapımı, kilit beton parke taşı bakım ve onarımları yapılıyor.

Bilecik Belediyesi’ne bağlı Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından sürdürülen kilit beton parke taşı çalışmalarının en kısa zamanda bitirilerek, kent geneli güzel bir görüntüye kavuşacak. Ekipler, bunun yanı sıra Cumhuriyet Mahallesi’nde tehlike arz eden bir alana da taş duvar örme işlemi yaparken, bunun yanında sokak aralarında asfalt bakım ve onarım çalışmalarına devam ettiler.