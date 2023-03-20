Bilecik Belediyesi'nden Çanakkale Şehitlikleri Ve Gelibolu Yarımadası gezisi

Bilecik Belediyesi tarafından Çanakkale Şehitlikleri ve Gelibolu Yarımadası gezisi düzenlendi.

Bilecik Belediyesi rehberleri tarafından katılımcılara Çanakkale savaşları ve kazanılan zafer hakkında bilgilerin verildiği gezide ziyaretçiler, gezdikleri yerlerden fotoğraflar çekti. Geziye katılanlar da programdan duydukları memnuniyeti belirterek Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı ve belediye çalışanlarına teşekkür etti.

Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, “Tarih yazılan yer Çanakkale’deyiz! zaferimizin 108. yılı anısına düzenlediğimiz tur ile Çanakkale Şehitlikleri ve Gelibolu Yarımadası gezimizi gerçekleştirdik. Vatan savunmamızdaki üstün hizmet ve başarılarından ötürü başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi saygıyla anıyoruz. Sizlere her zaman minnettarı” ifadeleri kullanıldı.