Bilecik Belediyesi olağanüstü toplanıyor

Bilecik Belediye Meclisi 25 adet taşınmazın satısı ve satışa ilişkin yetki konusunun görüşmek üzere Cumartesi günü olağan üstü toplanacak.

Bilecik Belediye Meclisi Cumartesi günü saat 13.30’da Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi Meclis Toplantı Salonunda olağan üstü toplanacak. Mecliste Ertuğrulgazi Mahallesi’nde imar planına sınır olacak şekilde imar yolu yapılması ihtiyacı doğrultusunda hazırlanan 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı ve 1/1000 Ölçekli ilave uygulama imar planı konuları görüşülecek. Diğer bir gündem maddesinde mülkiyeti belediye ait müzekkere eki listede nitelikleri belirtilen 25 adet taşınmazın satısı ve satışa ilişkin tüm is ve işlemleri yürütmek üzere Belediye Başkanlığına ve Belediye Encümenine yetki verilmesi konusunun görülecek.