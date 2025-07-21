Bilecik Belediyesi TBB seçimlerinde temsil edildi

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Meclis Toplantısında yapılan oylamada Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer en fazla oyu alarak Birlik Başkan Vekili seçilirken, seçime Bilecik Belediyesini temsilen Başkan Yardımcısı Yaşar Külhan katıldı.

Birlik Başkan Vekilliği için Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç aday gösterildi. 864 üyeden oluşan Birlik Meclisinde, Başkan Vekili seçimi üç turda tamamlandı. İlk turda Vahap Seçer 457, Ahmet Metin Genç 252 oy aldı. Seçimin ilk turunda adaylar üye tam sayısının üçte ikisi olan 576 oyu alamadığı için ikinci tura geçildi. Bu turda Seçer 456, Genç 218 oy aldı. Yapılan seçimlerin üçüncü turunda 453 Meclis Üyesinin oyunu alan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer Birlik Başkan Vekili seçildi. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Genç ise 199 oy aldı. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer en fazla oyu alarak Birlik Başkan Vekili seçildi. Seçimlere Bilecik’i temsilen Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Külhan katıldı. Bilecik Belediyesi, Başkan Vekili olarak seçilen Vahap Seçer’i tebrik ederek, yeni görevinde başarılar diledi.

Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Külhan’ın katılımı, şehrin yerel yönetim düzeyindeki temsilini güçlendirirken, Türkiye genelindeki belediyelerle olan iş birliği olanaklarını da artırması bekleniyor.