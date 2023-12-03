Bilecik Belediyesi Voleybol Spor Kulübü rahat kazandı
Türkiye Voleybol Kadınlar 2. Lig'de mücadele eden Bilecik Belediyesi Voleybol Spor Kulübü, Karabük Gençlik Spor'u 3-0 mağlup etti.
Türkiye Voleybol Kadınlar 2. Lig’de mücadele eden Bilecik Belediyesi Voleybol Spor Kulübü, Karabük Gençlik Spor’u 3-0 mağlup etti.
Karabük Merkez Spor Salonu’nda oynanan Türkiye Voleybol Kadınlar 2. Lig 10. Grup 6. hafta müsabakasında Bilecik Belediyesi Voleybol Spor Kulübü, Karabük Gençlik Spor’u 3-0 yendi. Maça iyi başlayan Bilecik Belediyesi Voleybol Spor Kulübü ilk seti 12-25, ikinci seti 10-25 ve son seti de 6-25’lik skorla aldı. Bilecik Belediyesi Voleybol Spor Kulübü ligde oynadığı 6 maçın 5’i kazanarak Sakarya Voleybol Takımı’nın ardından ligde ikinci sırada yer aldı.
Bilecik Belediyesi Voleybol Spor Kulübü ligin 7. haftasında Zonguldak DSİ’ye konuk olacak.