Bilecik Belediyesi Voleybol Spor Kulübü rahat kazandı

Türkiye Voleybol Kadınlar 2. Lig'de mücadele eden Bilecik Belediyesi Voleybol Spor Kulübü, Karabük Gençlik Spor'u 3-0 mağlup etti.

Bilecik Belediyesi Voleybol Spor Kulübü rahat kazandı
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

Türkiye Voleybol Kadınlar 2. Lig’de mücadele eden Bilecik Belediyesi Voleybol Spor Kulübü, Karabük Gençlik Spor’u 3-0 mağlup etti.

Karabük Merkez Spor Salonu’nda oynanan Türkiye Voleybol Kadınlar 2. Lig 10. Grup 6. hafta müsabakasında Bilecik Belediyesi Voleybol Spor Kulübü, Karabük Gençlik Spor’u 3-0 yendi. Maça iyi başlayan Bilecik Belediyesi Voleybol Spor Kulübü ilk seti 12-25, ikinci seti 10-25 ve son seti de 6-25’lik skorla aldı. Bilecik Belediyesi Voleybol Spor Kulübü ligde oynadığı 6 maçın 5’i kazanarak Sakarya Voleybol Takımı’nın ardından ligde ikinci sırada yer aldı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Bilecik Belediyesi Voleybol Spor Kulübü ligin 7. haftasında Zonguldak DSİ’ye konuk olacak.