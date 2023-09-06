Bilecik Belediyesinden 5 bin kişilik pilav

Bilecik’in Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 101. yıl dönümü etkinliklerinde belediye 5 bin kişilik pilavı yaparak vatandaşa dağıttı.

Bilecik’in Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 101. yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde kent genelinde gün boyunca bir takım programlar düzenlendi. Kutlamaklar ilk olarak Cumhuriyet Meydanı’ndaki Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, Atatürk anıtına çelenk sunma töreniyle başladı, Bilecik Şehitliği’nde devam etti. Program protokol üyeleri şehit mezarlıklarına çiçek sunmasıyla son buldu. Ardından öğle namazını müteakip Orhan Gazi Camii’nde okunan Mevlid-i Şerif’in ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı tarafından mehter konseri verildi. Mehter Takımının büyük bir beğeniyle takip edildiği kutlama programı; Vali Şefik Aygöl, Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı ve il protokolü tarafından vatandaşlara pilav, ayran ve üzüm ikramıyla sona erdi.