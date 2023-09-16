Bilecik Belediyesinden bebek ve çocuklara örnek tesis

Bilecik Belediyesi, Cemal Süreya Bebek ve Çocuk Atölyesi ile ailelerin faydalanabileceği güzel bir tesisi hayata geçirdi.

Özellikle çocuk ve gençlere yönelik proje ve çalışmalarıyla adından söz ettiren Bilecik Belediyesi, Cemal Süreya Bebek ve Çocuk Atölyesi ile güzel çalışmalarına bir yenisini ekledi. Kadın Belediye Başkanı olarak çocuk ve gençlere yönelik çalışmaları ile örnek hizmetlere imza atan Belediye Başkanvekili Melek Mızrak Subaşı tesis hakkında yaptığı açıklamada; “Şehrimize harika bir tesis daha kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Cemal Süreya Bebek ve Çocuk Atölyesi ile bebek, çocuk ve annelerimiz harika vakit geçirebilecek, ayrıca eğitici faaliyetlerimizle faydalı bilgiler edinebilecek. Her şey güzel geleceğimiz çocuklarımız için" ifadelerini kullandı.

Birbirinden güzel atölyeleriyle örnek bir tesis

Cemal Süreya Bebek ve Çocuk Atölyesi 0-3 yaş bebek atölyeleri ve 4-12 yaş çocuk atölyeleri olmak üzere iki bölümden oluşuyor. Annelerin bebek ve çocuklarıyla iletişimlerini artırabilecek ve oldukça faydalı eğitici bilgiler içerecek atölyelerde danışmanlık, spor, kitap ve sanat alanlarından oluşan birçok bölüm bulunuyor. 0-3 yaş bebek atölyeleri masal odası, renk ve müzik odası, duyu bütünleme odası, yoga ve pilates odası, atölye odası ile yönetim ve aile danışmanlığı bölümlerini barındırıyor. 4-12 yaş çocuk atölyelerinde ise kitap odası, akıl oyunları odası, renk odası, atölye odası ve aileler için bekleme odası bulunuyor. Atölyeler ve odalar hakkında detaylı bilgi almak, Cemal Süreya Bebek ve Çocuk Atölyesine başvuruda bulunmak isteyen vatandaşların Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğüne ulaşmaları gerekiyor.