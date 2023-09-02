Bilecik Belediyesinden çevre illere kültür gezileri

Bilecik Belediyesi tarafından gerçekleştirilen kültür gezileri ile yüzlerce Bilecikli, çevre illeri gezme imkanı buldu.

Sosyal belediyecilikte anlamlı çalışmaları uygulamaya koyan Bilecik Belediyesi, İstanbul, Ankara, Bursa ve Eskişehir illerine düzenlediği gezi turlarıyla çocuklar ve ailelerine keyifli bir yaz dönemi yaşattı. Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı’nın yakın ilgisi ve takibi ile gerçekleştirilen gezilerde başta kadın ve çocuklar birçok ildeki tarihi yerlerle kültürel zenginlikleri görme imkanı buldu. Düzenlenen gezilerle İstanbul, Ankara, Bursa ve Eskişehir’deki birçok güzelliği görme imkanı duyduklarını kaydeden vatandaşlar, gezilerin devam etmesini istedi.

Düzenlenen gezilerde İstanbul’da şu ana kadar Yeraltı Sarnıcı, Sultanahmet Cami, Ayasofya Cami Kebiri, Gülhane Parkı ve Rahmi Koç Müzesi gibi tarihi değere sahip yerler gezilirken ayrıca vapur turları da düzenlendi.

Ankara gezisindea ise Cumhuriyet Müzesi ile Ankara Kurtuluş Savaşı müzeleri, Tacettin Dergahı ve Anıtkabir’i gezen ziyaretçiler, Bursa ve Eskişehir’de de birçok mekanı gezerek, bilgi aldı.