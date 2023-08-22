Bilecik Belediyesinden rögar kapağı açıklaması

Bilecik Belediye Başkanı V. Melek Mızrak Subaşı, son günlerde bazı yayın organlarında yer alan, yanlış ve eksik bilgi içeren rögar kapakları ile ilgili açıklama yaptı.

Subaşı, ulusal basında yer alan rögar kapaklarının plastik kapak ile kapatılması, gaz çıkışının engellenmesi ve patlama riski oluştuğu şeklindeki haberlerin gerçekten uzak olduğu gibi halkı korku ve paniğe sevk etmekte olduğunu anlattı. Başkan Vekili Subaşı, "Bilim ve teknikle uzaktan yakından alakası olmayan, siyasi amaçları uğruna halkı panik ve korkuya sevk eden ve belediyemize yönelik suçlayıcı ve hakaret edici bir dille yazılan haberler gerçeklikten uzak bir şekilde belediyemizi karalamaya yönelik ucuz bir algı oyunudur. Röportaj yapılırken gelen tepkiler üzerine yayını, röportajı durdurup tekrar çektirecek kadar karalama kampanyası yürüten haber ve siyasi propaganda yapacak kişilere karşı elbette bilimsel ve teknik cevaplarımız mevcuttur. Ancak öncelikle şunu belirtmek isteriz. Türk Ceza Kanunu’nun 213. Maddesi gereğince bu tip haberler yaparak halkı endişe, korku ve paniğe sevk eden kişiler hakkında hukuki süreci başlattığımızı ve bu zatlarla yüce Türk adaleti önünde hesaplaşacağımızı belirtmek isteriz. Şehrimizde yaşayan ve misafir olarak şehrimize gelen vatandaşlarımızı doğru bilgilendirmek için yaptığımız çalışmaların detaylarını süreç boyunca her zaman paylaşmaya özen gösterdik ve aynı şeffaflığı sürdürüyoruz. Gelen kötü ve yoğun koku şikayetleri sonucunda kanalizasyon, yağmur suyu ve mazgallarda çalışmalarımızı başlattık. Yapılan testler ve ölçümler sonucunda Atatürk Bulvarı üzerinde gerçekleştirilen ‘baca filtresi’ uygulaması ile CH4 (Metan) ve H2S (Hidrojen Sülfür) gazlarını filtrelemek ve kötü kokuyu engelleme çalışmaları başlatılmıştır. İlk etapta kokunun sebebi olan H2S’ in 6-15 ppm aralıklarında olduğu 13 adet bacada arıza onarım uygulamalarımızı gerçekleştirdik. Yapılan uygulama sonucunda H2S gazının 0-3 ppm aralığına kadar indirildiği yapılan ölçümlerle görülmüş, kokunun filtrelerde tutulduğu tespit edilmiştir. CH4 (Metan) patlayıcı özelliği olan gaz için rögar baca filtresi uygulamamızda emniyet valfi bulunmaktadır. Baca içi gaz basıncı 1,5 bar’ a ulaşmadan emniyet valfi devreye girer ve sıkışan CH4 gazının atılmasını sağlar. CH4 gazı kokusuz bir gaz olduğu için koku problemi oluşturduğu gibi valf ile atılması sonucunda patlama riski de ortadan kalkacaktır"

"Bu siyasi zihniyetin insanlarımızın yakasından düşmelerini temenni ediyoruz"

Subaşı, açıklamanın devamında, "Ayrıca uygulamayı yapan firmanın da konu hakkında ilgili yayın organları ve kişiler hakkında hukuki süreci başlattığını kamuoyuyla paylaşmak isteriz. Tüm bu onarım çalışmalarımız yoğun şikayetlerin olduğu bölgelerde yapılmış ve çalışmalardan olumlu netice alınmıştır. Problemin olduğu diğer bölgelerimizde de çalışmalarımıza tüm hızıyla devam ettiğimizi halkımızla paylaşmak isteriz. Siyasi amaç ve çıkarları uğruna toplumu korku ve paniğe sevk edecek kadar gözünü karartan bu siyasi zihniyetin insanlarımızın yakasından düşmelerini temenni ediyoruz. Siyasi rant uğruna yalan, iftira ve karalama çalışmalarına devam eden ve edecek olan bu karanlık zihniyeti yüce Türk adaleti ve yüce milletimizin vicdanına havale ediyoruz. 15 yıldır parke taş üstüne parke taş döşeyen bir zihniyetin bilim ve teknikle yürüttüğümüz çalışmalarımıza edebilecekleri tek kelime dahi yoktur. Bizler Bilecik için çalışmaya ve üretmeye devam ediyoruz" ifadelerine yer verildi.