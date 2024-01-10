Bilecik-Bozüyük karayolunda heyelan
Bilecik-Bozüyük karayolunda heyelan meydana geldi. Yola düşen ağaçlar nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlandı.
Bilecik-Bozüyük karayolunda heyelan meydana geldi. Yola düşen ağaçlar nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlandı.
Edinilen bilgiye göre, TOKİ rampalarında oluşan heyelan sebebiyle devrilen ağaçlar karayoluna düştü. Karayolunun tek şeridini kapatan ağaçlar trafiği tehlikeye soktu. Heyelan sırasında bölgeden araç geçmemesi muhtemel bir faciayı önledi.
Heyelanın oluştuğu bölgeye gelen ekipler kontrollü şekilde ulaşımı tek şeritten verdi. Karayolları ekiplerinin çalışması sonrası yola düşen ağaçlar temizlendi. Temizleme çalışmaları sonrası trafik normale döndü.