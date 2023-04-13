Bilecik dahil 10 şehre tahsis edilen 'Gezici Kütüphane Otobüsü'nün ilk durağı Elbistan oldu

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından aralarında Bilecik’e de bulunduğu 10 şehre tahsis edilen ’Gezici Kütüphane Otobüsü’nün ilk durağı Elbistan oldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğümüz tarafından aralarında Bilecik’in de bulunduğu toplam 10 şehre tahsis edilen ’Gezici Kütüphane Otobüsü’nün ilk durağı Elbistan oldu. ’Gezici Kütüphane Otobüsü’nü İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde koordinatör vali olarak görevlendirilen Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya karşıladı. Deprem bölgesinde depremden etkilenen çocuklar, gençlerimize ve yetişkin bireylere hizmet verecek olan otobüs belirli bir süre sonra Bilecik’in ilçe ve köylerde hizmet verecek.

Toplam 11 metre uzunluğunda ve içerisinde çocuk, genç ve yetişkin okuyucularımızın faydalanacağı kitaplar başta olmak üzere; sinema projeksiyon cihazları, üst düzey ses sistemleri, satranç alanları, akıl oyunları, internet ve bilgisayar donanımları, PlayStation, konforlu okuma alanları, süreli yayınlar, buzdolabı, dış mekan gölgelik perdesi gibi bir çok donanımla özel olarak üretilmiş olan ’Gezici Kütüphane Otobüsü’ Elbistan’da ki çocuk, genç ve yaşlılara uzman personel ile hizmet vermeye başladı.