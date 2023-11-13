Türkiye Voleybol Kadınlar 2. Lig 10. Grup 4’ücü haftasında oynanan Bilecik derbisinin kazananı Bilecik Belediyesi Voleybol Takımı oldu.

İstasyon Spor Salonu’ndan oynanan Türkiye Voleybol Kadınlar 2. Lig 10. Grup 4’ücü hafta müsabakasında Bilecik Belediyesi Voleybol Takımı ile Bozüyük Belediyesi Voleybol Takımı karşı karşıya geldi. Maçı Bilecik Vali Şefik Aygöl, Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, Bilecik Belediyeler Birliği ve aynı zamanda Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, Bilecik ASKF Başkanı Nusret Tosun çok sayıda taraftar izledi. Maç a1969 Bilecik Spor Kulübü taraftar grubu Belekoma Tayfa’da büyük bir katılım sağlarken, spor salonu adeta bayram yerine döndü. İlk setti 25-22 kaydeden filenin şimşekleri ardından taraftarın müthiş desteğiyle 25-23,25-17 ve 25-18’lik skorla maçı 3-1 kazandı. Maç sonundan Bilecik Vali Şefik Aygöl sahaya inerek iki takım sporcularını tebrik etti. Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı’na tribünlerden büyük sevgi gösterisi olurken, Bilecik Belediyesi Voleybol Takımı oyuncuları kendisinin havaya atarak galibiyeti kutladılar.

Bilecik Belediyesi Voleybol Takımı ligin 5’inci haftasında grup lideri Sakarya Voleybol Takımı ile deplasmanda karşılaşacak.