Bilecik'e 16 yeni hekim atandı
Sağlık Bakanlığı tarafından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne 16 yeni hekim atandı.
Sağlık Bakanlığı tarafından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne 16 yeni hekim atandı.
Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde eksik branşlar ve MHRS randevu sistemindeki eksiklikleri gidermek için Sağlık Bakanlığı tarafından, 3 pratisyen hekim, 2 iç hastalıkları uzmanı, 1 kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, 1 tıbbi biyokimya uzmanı, 1 aile hekimi, 1 beyin ve sinir cerrahisi uzmanı, 1 çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı, 1 çocuk ve ergen ruh sağlığı hastalıkları uzmanı, 1 göğüs hastalıkları uzmanı, 1 kardiyoloji uzmanı, 1 kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı, 1 ortopedi ve travmatoloji uzmanı, 1 radyoloji uzmanı olmak üzere 16 hekim kadrosu tahsis edildi.