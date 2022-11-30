Bilecik'e değer katanlar ve iz bırakanlar hatırlandı

Bilecik Belediyesi ile Kent Konseyi işbirliğinde hazırlanan ’Bilecik’e Değer Katanlar Buluşması’nda birçok değerli isim hatırlandı, teşekkür plaketi ile onurlandırıldı.

Bilecik Kent Konseyi’nin kuruluşunun 3’üncü yıl dönümü ve Kentlerde Yaşam Günü etkinliği çerçevesinde düzenlenen buluşmada, geçmiş dönem ve günümüzde Bilecik’e hizmetlerde bulunmuş isimlerin hayat hikayeleri okundu, yaptığı çalışmalar anlatıldı. Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilen programda ’Vali Bey’ kitabının yazarı Saygı Öztürk, okuyucularıyla buluşarak kitaplarını imzaladı.

Mahalli sanatçı Kazım Kaya tarafından program sonunda ’Bilecik’ten Ezgile eserinden türkülerin seslendirildiği gecede, Bilecik’in ilk Belediye Başkanı Ali Dedeoğlu ile daha sonraki dönemde başkanlık yapan Necati Önen, Bilecik eski Valisi Refik Arslan Öztürk yanı sıra Milli Atlet Mehmet Terzi, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi kurucu Rektörü Prof. Dr. Azmi Özcan, Üniversite Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, eski Belediye Başkanlarından İsmail Atak, Çömlek Ustası Salim Yaşar, Şair ve Besteci Salih Korkmaz, Eko Turizm Girişimcisi Bedriye Berber Engin’in hayat hikayeleri okundu.

‘’Ağabeyim Refik Arslan Öztürk’ün hizmet ettiği şehirde olduğum için mutluyum’’

Ağabeyi Refik Arslan Öztürk’ün vali olarak hizmet ettiği şehirde olduğu için duyduğu memnuniyeti ifade eden Saygı Öztürk, ‘’Gerçekten anlamlı ve güzel bir program oldu. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bilecik’teki program çerçevesinde Yaşayan Şehir Müzesi ve Şeyh Edebali Türbesi çevresinde ağabeyim tarafından yapılan hizmetleri görme fırsatım oldu. Burada Vali Refik Arslan Öztürk’ün yaptığı çalışmaları sizden tekrar dinledim. Çok mutlu oldum’’ ifadelerini kullandı.

Programın açılışında konuşan Kent Konseyi Başkanı Seyfi Özgen ise Bilecik Belediyesi işbirliğinde anlamlı bir program hazırladıklarını belirterek, "İlimize geçmiş dönemde ve şimdi değer katan, hizmet eden isimleri hatırlamak ve anmak istedik. Anlamlı davetimize katılan tüm katılımcılara teşekkür ediyorum.’’ İfadelerini kullandı.

Bilecik’in tarihi ve kültürel değerleri, doğal güzellikleri, yaşam kültürü ve sosyal değerleri hakkında bilgilendirme ve tanıtımların yapıldığı program, fotoğrafların çekilmesiyle son buldu.

Öte yandan ’Vali Bey’ kitabında, 1980’li yıllarda Söğüt’te kaymakam, 1990’lı yıllarda Bilecik Valisi olan merhum Refik Arslan Öztürk’ün örnek yaşamını anlatıyor.