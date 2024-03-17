Bilecik’te ’Motokros’ ve ’Enduro’ sporlarının yapılabileceği ’Endurobil Extrem Park’ alanının tamamlanması için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Bilecik Belediyesi ve Bilecik Valiliği Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü iş birliğinde Bilecik’e, Endurobil Extrem Park alanı kazandırılıyor. Çalışmanın tamamlanmasıyla birlikte 20 ve 21 Nisan 2024 tarihlerinde Bilecik, Türkiye Motosiklet Federasyonu Türkiye Şampiyonası 1. Ayak etkinliğine ev sahipliği yapacak. Belediye Başkan Yardımcısı Güven Çeker, Bilecik Valiliği Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Samet Büyükkurt ve belediye birim müdürleri, gerçekleştirilecek projenin bulunduğu alanda incelemeler yaptı. Çalışmanın tamamlanmasıyla birlikte Bilecik’te güzel bir organizasyon için zemin hazırlanacağını kaydeden yetkililer, gerçekleştirilecek ‘Motokros ve Enduro’ sporlarıyla aktivite ile Bilecik’in tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerinin tanınacağına dikkat çekti.