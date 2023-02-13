Bilecik'e gelen depremzedeler kalacakları yere yerleştirildi

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremler sonrasında kurtarma çalışmaları devam ederken Bilecik’e gelen depremzedeler kalacakları yerlere yerleştirildi.

Deprem sonrasında kurtulan depremzedeler için de yardım çalışmaları aralıksız sürüyor. Bu çerçevede Kahramanmaraş’tan Bilecik’e gelen vatandaşlar Merkez Öğretmenevi’ne yerleştirildi. İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol öğretmenevine yerleşen depremzedeleri ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti. Akyol Türkiye’nin asrın en büyük felaketlerinden birini yaşandığını dile getirerek, “Maalesef çok acı günlerden geçiyoruz. Hepimizin başı sağ olsun. Deprem ülkemizin bir gerçeği ve milletimizin yardımlaşma duygularını gerçekten en üst seviyeye çıkaran bir durum. Bir nebze de olsa acılarınızı paylaşabilmek için depremzedelerimizin yanınızdayız. Deprem bölgesinin yaralarını sarabilmek için çalışmalarımıza tüm gayretimizle devam ediyoruz. Devletimiz her türlü imkânıyla vatandaşının yanındadır” ifadelerini kullandı.