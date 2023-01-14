Bilecik'e kar düşmeden bademler çiçek açtı
Bilecik'te hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle bademler çiçek açmaya başladı.
Bilecik’te hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle bademler çiçek açmaya başladı.
Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine seyrettiği Bilecik kent merkezinde bademler çiçek açmaya başladı. Bahçelievler Mahallesi Türkmeneli Caddesi üzerinde boş bir arazide badem ağacı içek açarken, vatandaşlar ’Kar düşmeden bademler çiçek açtı’ yorumları yaptı.