Bilecik'e mevsimin ilk karı yağdı
Bilecik'in Bozüyük ilçesi ve bazı köylere mevsimin ilk karı yağmaya başladı.
Bilecik’in Bozüyük ilçesi ve bazı köylere mevsimin ilk karı yağmaya başladı.
Havaların soğumasıyla birlikte gece saatlerinde yüksek kesimlerde bulunan köylere kar yağışı başlarken ilçe merkezinde ise sabah saatlerinde yağış etkisini göstermeye başladı. Yağan kar nedeniyle köyler beyaza büründü. Bazı bölgelerde kar kalınlığı 10 santimetreyi geçti.
Köylerde yaşayan vatandaşlar kar yağışını video çekerek sosyal medyadan paylaşırken sevinçle karşıladı.