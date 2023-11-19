Bilecik'e mevsimin ilk karı yağdı

Bilecik'in Bozüyük ilçesi ve bazı köylere mevsimin ilk karı yağmaya başladı.

Bilecik'e mevsimin ilk karı yağdı
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Proline
Proline
Proline

Bilecik’in Bozüyük ilçesi ve bazı köylere mevsimin ilk karı yağmaya başladı.

Havaların soğumasıyla birlikte gece saatlerinde yüksek kesimlerde bulunan köylere kar yağışı başlarken ilçe merkezinde ise sabah saatlerinde yağış etkisini göstermeye başladı. Yağan kar nedeniyle köyler beyaza büründü. Bazı bölgelerde kar kalınlığı 10 santimetreyi geçti.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Köylerde yaşayan vatandaşlar kar yağışını video çekerek sosyal medyadan paylaşırken sevinçle karşıladı.