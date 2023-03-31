Bilecik'e özgü ürünleri Bulgaristan'da tanıttı

Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, 2 Nisan Pazar günü yapılacak erken genel seçimler sebebiyle gittiği Bulgaristan’da şehre özgü ürünleri da tanıttı.

Aynı zamanda Bulgaristan vatandaşı da olan Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, Bulgaristan’da 2 Nisan’da yapılacak erken genel seçimlerde öncesi ülkeye gitti. Bulgaristan Sofya Büyükelçiliğini ziyaret eden Subaşı, Bilecik Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü görevlileri tarafından orta refüjlerde yetiştirilen lavanta çiçeğinden elde edilen kolonya, sabun ve lavanta yağının olduğu ürünleri hediye ederek, kenttin güzelliklerini tanıttı.

Bulgaristan ziyareti hakkında açıklama yapan Başkan V. Subaşı, “Sofya Büyükelçiliğinin tarihi binasında büyükelçimiz Aylin Sekizkök’ü ziyaret ettim. Kendisi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de askeri ataşe olarak görev yaptığı tarihi binada bizleri çok sıcak bir şekilde ağırladı. Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün görev yaptığı odayı, kullandığı eşyaları ve çok sevdiği portresini görmek, o havayı solumak eşsiz bir duygu. Kadın Kooperatifimizin ürettiği lavanta ve Bilecik’e özgü el dokuması peşkirleri Büyükelçimiz Aylin hanıma hediye ederek Bilecik’in havasını Sofya’ya taşıdık” ifadelerini kullandı.