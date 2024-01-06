Bilecik'e sanayicilere akılcı çözümler üreten bir merkez

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, "Doğal Taş Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi (DAUM) Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek bu alanda uluslararası akredite olan ilk merkez oldu" dedi.

Beydemir, konu hakkında yaptığı açıklamada, "Merkezimiz,T.C. Dışişleri Bakanlığı Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından yapılan denetimler sonucunda TS EN ISO/IEC 17025:2017 standardına göre 28 Aralık 2023 tarihinde uluslararası akreditasyon sertifikası almaya hak kazandı.2013 yılında yalnızca bir laboratuvar olarak kurulan Doğal Taş Laboratuvarının modernizasyon çalışmaları yapılarak 2021 yılında Doğal Taş Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezine dönüştürülmüştü.Kurulduğu günden bu yana sanayicilerimizehizmet vermekte olan ve ihtiyaç duydukları analiz ile ölçümleri yaparak destek sağlayanMerkezimiz; 2021 yılında açılan numune kabul, mineraloji ve petrografi, fiziksel ve mekanik analiz laboratuvarları, numune hazırlamak için ayrıca tesis edilen kesme ve şekillendirme laboratuvarlarıyla işlevsel bir yapıya kavuştu.Yapılan analizlerin uluslararası standartlara uygun bir şekilde gerçekleşmesi için en doğru çalışmaları gerçekleştiren, uzman kadrosu ile bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek sürekli gelişen DAUM, üniversite-sanayi iş birliğini güçlendirmek ve uygulanabilir sonuçların sanayiye aktarımını hızlandırmak adına çalışmalar yürütmektedir" dedi.

" Doğal taş rezervinde önemli bir merkez "

Beydemir konuşmasının devamında, "Doğal Taş Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezimiz,ilimiz ve civar illerimizde önde gelen sektörler arasında yer alan doğal taşve mermer sektörününihtiyaçlarını karşılayabilmek adına mevcut teknolojide kullanılan en ileri seviye ekipmanlarla donatıldı.Sektörün ihtiyaçlarına cevap veren ve sanayicilerimizin karşılaştığı sorunlara akılcı çözümler üreten Merkezimizde,fiziko-mekanik testler ve mineralojik-petrografik testlerinyanı sıra sektörün eğitim, Ar-Ge, Ür-Ge ihtiyaçlarını karşılamak üzere teknolojik destek ve danışmanlık faaliyetleri de yürütülmektedir. Maden ihracatının yüzde 50’sini mermer sektörünün oluşturduğu Ülkemizde, mermer sektöründe ihtiyaç duyulan rezervin yüzde 10’luk kısmı bölgemizde çıkartılmaktadır. Bu veriler göz önünde bulundurulduğunda Doğal Taş Teknolojileri Merkezimizin ne derece önemli bir misyon üstlendiği anlaşılmaktadır" ifadelerine yer verdi.