Bilecik'e yeni gelen üniversite öğrencilere ikramlarda bulundular

Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, yeni eğitim döneminde Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesini tercih eden öğrencileri karşılayarak çeşitli ikramlarda bulundu.

Üniversite yerleşkesinde öğrencilerle bir araya gelen Başkan V. Subaşı, öğrencilerle çay içerek, sohbet etti. Bilecik ve Bilecik Belediyesi çalışmaları hakkında öğrencilere bilgi veren Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, ‘’Bizler ’Şehrine Hoş Geldin Genç Arkadaşım’ sloganıyla şehrimize gelen üniversiteli arkadaşlarımızlar bir araya geldik. Bizler de onlara kahve ve kurabiye ikram ettik, derslerinde başarılar diledik. 2023-2024 akademik yılında tüm öğrencilerimize başarılar dilerim" ifadelerini kullandı.

Öğrenciler de Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı ile tanışmaktan duydukları sevinci belirterek, teşekkür etti.