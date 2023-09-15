Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yeni doktor ataması
Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine yeni uzman doktorların atanması devam ediyor.
Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine yeni uzman doktorların atanması devam ediyor.
Son bir kaç haftada onlarca doktorun atandığı Bilecik il genelindeki hastanelere yeni doktor atamaları devam ediyor. Bu çerçevede Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı olarak Süsen Günüllüoğlu hasta kabulüne başladı.
Öte yandan daha önce eksiklik görülen polikliniklerde doktorlar göreve başlarken diğer eksik yerlerde doktorların göreve başlayacağı öğrenildi.