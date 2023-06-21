Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine doktor ataması yapıldı
Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine atanan Op. Dr. Emine Sevilay Çiftçi hasta kabulüne başladı.
Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine atanan Op. Dr. Emine Sevilay Çiftçi hasta kabulüne başladı.
Op. Dr. Çiftçi, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniğinde atandı ve görevine başladı. Daha öncede eksiklik görülen polikliniklerde doktorlar göreve başlarken, diğer eksik görülen yerlerde de doktorların göreve başlayacağı öğrenildi.