Bilecik emniyet takımı grup finallerine yükseldi

Bilecik'te düzenlenen 3. Kamu Spor Oyunları Ayak Tenisi Müsabakaları, çekişmeli karşılaşmaların ardından sona erdi.

Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
Müsabakalarda, kurumlar arası kıyasıya mücadele yaşandı. Turnuvayı birincilikle tamamlayan Bilecik Emniyet Takımı, elde ettiği başarıyla Sakarya’da düzenlenecek grup finallerinde Bilecik’i temsil etmeye hak kazandı. Müsabakaların ardından açıklama yapan Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, "Katılım sağlayan tüm sporcularımıza, hakemlerimize, kurumlarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz" dedi.

