Bilecik emniyetinin acı kaybı
Bilecik Emniyet Müdürlüğüne bağlı görev yapan polis memuru Mustafa Akpınar, geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti.
Bilecik Emniyet Müdürlüğüne bağlı görev yapan polis memuru Mustafa Akpınar, geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti.
Cenazeye Bilecik Valisi Şefik Aygöl ve emniyet teşkilatı katıldı. Vali Şefik Aygöl vefat eden polis memurunun yakınlarına başsağlığı diledi. Acılı aile görüşen Vali Aygöl devletin daima yanlarında olacaklarını ve kendisinin aileyi hiçbir zaman yalnız bırakmayacağını belirtti.