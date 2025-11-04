Bilecik-Eskişehir kara yolunda tek şerit uygulaması

Bursa-Eskişehir istikametinde kara yolunda çalışması nedeniyle Bozüyük Çevreyolu’nda trafik akışı tek şeritten sağlanıyor.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Bozüyük Çevreyolu üzeri Dinlenme Tesisleri bölgesinde İstanbul Kavşağı ile Otogar Kavşağı arasında yürütülen yol çalışmaları nedeniyle, yaklaşık 4 kilometrelik alanda trafik gidiş-dönüş olarak tek şeritten veriliyor. Ulaşımın kontrollü şekilde sağlandığı bölgede sürücülerden dikkatli ve sabırlı olmaları istendi.

Emniyet Müdürü Gökalp Şener, "Bu güzergahı kullanacak vatandaşlarımızın daha dikkatli ve duyarlı olmaları önem arz etmektedir" dedi.