Bilecik futbol hakemleri sezonu Gölpazarı'nda başlattı

Bilecik İl Hakem Kurulu, 2025-2026 futbol sezonunun açılışını Gölpazarı’nda gerçekleştirdi.

Bilecik İl Hakem Kurulu’na bağlı faal futbol hakemleri, yardımcı hakemler ve gözlemciler, yeni sezonu Gölpazarı ilçesinde düzenlenen programla açtı. Açılış programı kapsamında yapılan ilk antrenmanın ardından hakemlere mont, eşofman ve çeşitli ekipmanlar dağıtıldı. Program, Gölpazarı Belediyesi’ne ait Fatih Dönmez Kongre Merkezi’nde verilen akşam yemeği ve Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından hazırlanan ekim ayı eğitim sunumu ile devam etti.

İl Hakem Kurulu Başkanı İsa Yaldız, "Belediye Başkanımız Sayın Hayri Süer ve Gölpazarı Belediyesi’ne misafirperverlikleri için tüm Bilecikli hakem ve gözlemciler adına teşekkür ediyorum. Bilecik’i ulusal liglerde bu sezon 1 klasman yardımcı hakemi, 2 klasman hakemi, 3 bölgesel hakem ve 3 bölgesel yardımcı hakem temsil edecek. Hedefimiz daha fazla üst klasman hakem yetiştirmek" dedi.

Program, antrenman sonrası düzenlenen yemek ve plaket takdim töreniyle sona erdi. Açılış töreni, Bilecik futbol hakemleri tarihinde ilk kez il merkezi dışında Gölpazarı ilçesinde yapılmış oldu.