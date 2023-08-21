Bilecik Genç Fenerbahçeliler takımlarını hiç yalnız bırakmıyor

Bilecik Genç Fenerbahçeliler Başkanı Alper Badak, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da takımların yanında olduklarını söyleyerek, sezon ilk haftasında büyük katılımla takımlarını desteklerini belirtti.

Bilecik Genç Fenerbahçeliler geçen sene takımını hiç yalnız bırakmaz, bu sezon da tam kadrosuyla takımını yalnız bırakmadı. Genç Fenerbahçeliler başkanı Alper Badak, geçtiğimiz hafta kendi evlerinde oynadıkları Gaziantep FK. maçına tam kadro gittiklerini anlatarak, "Geçen yıl hemen hemen evimizdeki her maça gittik. Bu yıl da sezon ilk maçında tam kadro maça giderek, takımıza destek olduk. Bilecik’te bir ilk olacak şekilde kentimizde Bilecik Genç Fenerbahçeliler Derneğini açacağız. Sezon boyunca daha güzel organizasyonlar yapacağız" dedi.