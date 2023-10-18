Bilecik Genç Fenerbahçelilerden ziyaret

Bilecik Genç Fenerbahçeliler, Bilecik Belediye Başkan Yardımcılığı görevine getirilen Yaşar Külhan’ı ziyaret etti.

Bilecik Genç Fenerbahçeliler Başkanı Alper Badak ve yardımcısı Umut Burukoğlu Bilecik Belediye Başkan Yardımcılığı görevine getirilen Yaşar Külhan’ı ziyaret etti. Koyu bir Fenerbahçe taraftarı olan Yaşar Külhan’ı üzerinde Bilecik Genç Fenerbahçeliler yazan bir atkı hediye eden Alper Badak, yeni görevinde başarılar diledi. Bilecik Genç Fenerbahçeliler ailesi olarak gün geçtikçe büyüdüklerini anlatan Badak, "Bizleri bugün makamında ağırlayan Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Külhan abimize teşekkür ederiz. Kendisi de koyu bir Fenerbahçe taraftarı olan Yaşar Külhan bizlere desteklerini hiçbir zaman esirgemeyeceğini söyledi" dedi.