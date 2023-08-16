Bilecik'i TVF Kadınlar 2. Lig'inde temsil edecekler

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2. Lig’inde Bilecik’i temsil edecek Bilecik Belediyesi Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı oyuncuları ve teknik heyetiyle bir araya geldi.

Bilecik Belediyesi Vadipark Sosyal Tesislerinde gerçekleştirilen buluşmada Başkan V. Subaşı, kadın voleybol takımı oyuncularıyla sohbet etti, sezon öncesinde başarılar diledi. Bilecik Belediyesinin spora ve sporculara olan desteğini açıklayan Başkan V. Subaşı, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, ‘’Bilecik Belediyesi Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımımız ile sezon öncesi bir araya gelerek hem tanıştık hem de hedefimiz olan şampiyonlukla ilgili sözümüzü aldık. Zorlu lig serüveninde oyunculara, teknik heyete ve idari kadroya başarılar diliyorum. Yolun sonu şampiyonluk olsun’’ ifadelerini kullandı.

Sporcu ve teknik heyet üyeleri de Başkan V. Subaşı’na katkıları ve ilgisi dolayısıyla teşekkür etti.