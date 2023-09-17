Bilecik için bütçe değerlendirme görüşmeleri yapıldı

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, katıldığı bir toplantıda bütçe değerlendirme görüşmelerini gerçekleştirdi.

Bilecik İl Özel İdaresi toplantı salonundan Vali Şefik Aygöl başkanlığında 2024-2025 bütçe değerlendirme görüşmelerinde ilin kalkınması için ne yapılabileceği ve yapılacak çalışmaların detayları görüşüldü. Bilecik’in kalkınması için yapılan çalışmalara kararlı bir şekilde devam edeceğini vurgulayan Aygöl, "Bilecik dört bir yandan çalışmalarımız başladı ve devam ediyor. Bilecik için yapacaklarımız sınırlı olmadığı gibi kalkınması içinde belli bütçe planlamalarımız bulunuyor. Bunlar üzerine toplantılar düzenleyip görüşmeler gerçekleştiriyoruz. Çalışmalarımıza kararlı bir şekilde devam ediyoruz’’ ifadelerini kullandı.