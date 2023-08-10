Bilecik İl Emniyet Müdürü Kalaycı göreve başladı

Bilecik İl Emniyet Müdürü olarak atanan Beyti Kalaycı göreve başladı.

Bilecik İl Emniyet Müdürü Kalaycı göreve başladı
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Bilecik İl Emniyet Müdürü olarak atanan Beyti Kalaycı göreve başladı.

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne Beyti Kalaycı atanırken, mevcut İl Müdürü Ayhan Bodur merkeze çekilmişti. Beyti Kalaycı dün itibariyle göreve başlarken, il ziyaretini Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya’ya yaptı. Kızılkaya, yeni görevinde Kalaycı’ya başarılar diledi.