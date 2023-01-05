Bilecik İl Genel Meclisi yılın ilk toplantısını yaptı

Bilecik İl Genel Meclisi 2023 yılının ilk toplantısını Bilecik İl Genel Meclis Başkanı Osman Yılmaz başkanlığında gerçekleştirdi.

Bilecik İl Genel Meclis Toplantı Salonu’nda yapılan birleşime Genel Sekreter Seda Bayrakçı, genel sekreter yardımcıları, birim müdürleri, il genel meclis üyeleri katılım gösterdi. Birleşimde denetim komisyonu üye seçimi yapılırkeni denetim komisyonuna Osman Yılmaz, Zeki Kayadelen, Osman Varolu, Erkan Erdem ve Mehmet Yılmaz seçildi. Toplantı bitiminde Başkan Yılmaz, grup başkanvekilleri ve Genel Sekreter Bayrakçı, yeni yılın alınacak genel meclis kararları ile idare çalışmalarının Bilecik’e hayırlı olması temennisinde bulundular.

Toplantı sonrasında konuşan Bilecik İl Genel Meclis Başkanı Osman Yılmaz, “Daha önce meclisimizde planlamış olduğumuz programları idaremiz sahada uyguladı ve hedeflerini yerine getirmeye çalıştı. Müdürlüklerimizde ortaya konan plan ve programları uygulamak için yoğun ve azimli bir çaba sarf ettiler. 2023 meclis toplantılarını ahenk, birlik beraberlik ve güzel bir kaynaşma içinde yürüteceğimize kanaat getiriyoruz. Temennimiz şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı şekilde meclis çalışmalarımız olacaktır” dedi.