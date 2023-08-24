Bilecik İl Jandarma Komutanı değişti

Bilecik İl Jandarma Komutanlığına Adıyaman İl Jandarma Komutanı Albay Ferdi Erbakıcı atandı.

Bilecik İl Jandarma Komutanı değişti
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Bilecik İl Jandarma Komutanlığına Adıyaman İl Jandarma Komutanı Albay Ferdi Erbakıcı atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararlarına göre 42 ile yeni jandarma komutanı atandı. Adıyaman İl Jandarma Komutanı Albay Ferdi Erbakıcı, Bilecik İl Jandarma Komutanlığına atanırken, mevcut İl Jandarma Komutanı Kıdemli Alay Muzaffer Sandal Jandarma Genel Komutanlığı emrine verildi.

Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı

Kaymakamlar da değişti

Kararnamede Pazaryeri Kaymakamı Ferhat Altay Rize’nin Ardeşen ilçesine, Gölpazarı Kaymakamı Mustafa Nevzat Mercan Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesine kaymakam olarak atandı. Balıkesir Vali Yardımcısı Akın Ağca Bilecik Vali Yardımcılığı görevine atandı.