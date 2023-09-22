Bilecik İl Müftü Yardımcısı Aysel Hacıömeroğlu'na veda programı

Bilecik İl Müftü Yardımcılığı görevden Kayseri İl Müftü Yardımcısı olarak atanan Aysel Hacıömeroğlu’a veda programı düzenlendi.

Bilecik Kayıboyu Camii Konferans Salonu’nda düzenlenen programa İl Müftüsü Ali Erhun, Kur’an Kursu öğreticileri ve davetliler katılım gösterdi. Programda bir konuşma yapan İl Müftüsü Erhun, yapmış olduğu hizmetlerden dolayı Hacıömeroğlu’na teşekkürler ederek, "Samimiyet Müslümanın en önemli vasfıdır. Aysel hanımın da en önemli vasfı samimi olması ve görevinde özverili çalışmasıdır. Ne mutlu ona ki Bilecik’te hoş bir seda bıraktı. Cenab-ı hak bundan sonraki görev hayatında kendilerine sağlık mutluluk ve afiyet versin inşallah" ifadelerini kullandı.

"Bu güzide kurumun bir parçası olmaktan dolayı çok bahtiyarım"

Veda konuşmasını yapan Aysel Hacıömeroğlu, "Bu güzide kurumun bir parçası olmaktan dolayı çok bahtiyarım. Elhamdülillah rabbimize ki bizleri bu kuramda istihdam etmiş, hem dünyamızı hem de ahiretimizi imar etme fırsatı sunmuş. Bilecik’te çalıştığım süre içerisinde hoş bir seda bırakabilmişsem kendimi çok bahtiyar hissedeceğim. Başta, çalışmalarımızda bizlerden desteklerini esirgemeyen müftü hocama ve sonra siz kıymetli Kur’an Kursu öğreticilerimize her alanındaki gönüllülerine teşekkür ediyorum" dedi.

Veda programın sonunda Müftü Erhun Aysel Hacıömroğlu’na teşekkür plaketini takdim etti.