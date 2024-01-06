Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun'dan üç aylar ve Regaip Kandili mesajı

Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun’dan üç aylar ve Regaip Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Erhun mesajında şu ifadelere yer verdi; "Hamd, âlemleri yoktan var eden, bizleri varlık sahasına çıkaran, bizleri doğru yola ileten, maddi yönden geliştiren, manevi yönden olgunlaştıran rabbimizedir. Salât ve selâm onun kutlu elçisine, âlemlerin sultanı, gönüllerin baş tacı, bize en sevimli olan, hayatı, ahlâkı, imanı hakikatleri ve kâmil insanın vasıfları bize öğreten Hz. Muhammed Mustafa’ya (S.A.V.) olsun. Manevi iklimin başlangıcı ve halkımız arasında üç aylar diye bilinen ayların ilki Recep ayıdır. Recep ayının ilk Cuma gecesine de Regaip gecesi denir. Kendisine rağbet edilen şey, bol ve değerli bağış anlamına gelen Regaip, üç ayların ilki olarak bilinmektedir. Coşku ve mutluluk ile kutladığımız geceye de Regaip gecesi denmektedir. O gece isteğimizi, rağbetimizi artırdığımız, rabbimizle olan bağlantımızı güçlendirdiğimiz ve bu şekilde günden günde ibadet şuuruna büründüğümüz gecedir. Rabbimizin rahmet ve mağfiretinin sağanak sağanak yağdığı ay olan Ramazan ayına hazırlık olması açısından Recep ve Şaban ayları oldukça önemlidir. Nitekim Peygamber efendimizin (S.A.V.) “Allah’ım! Receb ve Şaban aylarını hakkımızda mübarek eyle, bizi Ramazan ayına ulaştır” buyurması da bu ayların önemini ortaya koymaktadır. O gece günahlarımızdan kurtulma, vicdanları diriltme, İslâm’ı hayatın her alanına hâkim kılma istek ve arzumuzun perçinleştiği, rahmet ve mağfiret ikliminin bizi kuşattığı mübarek bir gecedir. Bereket kapılarının ardına kadar açıldığı, bedenimizi ve ruhumuza saran hastalık ve bağımlılıklardan kurtulduğumuz ve bütün Müslümanlar olarak kenetlendiğimiz gecedir. Üç Aylar dediğimiz bu bereketli zaman dilimleri kendimizi yeniden gözden geçireceğimiz, dua ve tövbelerimizin kabul edilme ümidini daha fazla hissedeceğimiz, gidişatımızı düzelteceğimiz, dünyevileşme ve bireyselleşme hastalığından kurtulacağımız ve rabbimize güzel bir kul, peygamberimize ise güzel bir ümmet olmaya çalışacağımız anlardır. Bu vesileyle Regaip Kandilinizi kutlar, üç ayların ülkemize, milletimize ve bütün İslâm alemine huzur, mutluluk getirmesini, birbirimize kenetlenmemizi sağlamasını, uzun bir süredir Filistin ve Gazze’de yaşanan katliamların bir an önce durmasını, orada yaşayan Müslüman kardeşlerimizin bu musibetten zaferle çıkmasını Cenabı-ı Allah’tan niyaz ediyorum. Vatan din ve millet uğruna canını sevev seve veren kahraman şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize ise hayırlı ömürler dilerim.”