Bilecik İl Özel İdaresi 2024 mali yılı bütçesi 280 milyon TL

Bilecik İl Özel İdaresi 2024 mali yılı bütçe tasarısı İl Genel Meclisi'nde görüşülerek karara bağlandı.

Bilecik İl Özel İdaresi 2024 mali yılı bütçesi 280 milyon TL
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EditörEditör
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Bilecik İl Özel İdaresi 2024 mali yılı bütçe tasarısı İl Genel Meclisi’nde görüşülerek karara bağlandı.

Bilecik İl Genel Meclisi Kasım ayı son toplantısında Bilecik İl Özel İdaresi 2024 mali yılı bütçe tasarısı görüşüldü. Toplantıya Bilecik Valisi Şefik Aygöl de katılırken, toplantıda Plan ve Bütçe Komisyonu’nun hazırladığı rapor oylamaya sunuldu. Ardından 2024 bütçesi kabul edilirken, bütçe 280 milyon TL olarak belirlendi.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman