Bilecik İl Sağlık Müdürlüğüne ödül

Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü organ bağışında kentte gösterilen başarılı çalışmalar nedeniyle ödüle layık görüldü.

Bursa İl Sağlık Müdürlüğünce, Organ Bağışı Haftası dolayısıyla Bursa Bölge Koordinasyon Toplantısı düzenlendi. Toplantıya Bursa Vali Yardımcısı Mustafa Özsoy, Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, Balıkesir İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Serkan Kadir Keskin, Bilecik İl Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Damkacı, Çanakkale İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Gökhan Baştürk, Yalova İl Sağlık Müdürü Dr. Emrah Eray ile bölgenin organ nakil koordinatörleri ve sağlık çalışanları katıldı.

Başarıda emeği olanlara teşekkür belgesi

Program bölge nakil koordinatörlerinin sunumuyla devam etti. Daha sonra Bursa bölgesinde organ nakli olarak hayata tutunan vatandaşlar, kürsüde nakil sürecinde yaşadıklarını katılımcılarla paylaştı. Program sonunda Bursa bölgesinin organ bağışında zirvede yer almasında emeği geçen kişilere teşekkür belgesi takdim edilirken, organ nakli konulu karikatür yarışmasına ait eserlerden oluşan serginin de açılışı yapıldı.

Bilecik İl Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Damkacı’da organ bağışında Bilecik’te gösterilen başarılı çalışmalar nedeniyle Bursa Vali Yardımcısı Mustafa Özsoydan tarafından teşekkür belgesi takdim edildi.