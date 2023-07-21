Bilecik'in 'İhtiyar Delikanlıları' Bocce Ligi'nde

60 Yaş ve Üstü Yetişkin Gençler Bocce Ligi’nde mücadele eden ’İhtiyar Delikanlıları’ 3 maçta 1 galibiyet 2 mağlubiyet aldı.

Bilecik Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi sakinleri, zinde kalmak ve keyifli zaman geçirmek için 2 yıl önce 10 sporcusu ile kurulan Bocce Takımı ligde 3’üncü haftayı geride bıraktı. 5 takımlı 60 Yaş ve Üstü Yetişkin Gençler Bocce Ligi’nde mücadele eden ’İhtiyar Delikanlılar’ ilk hafta kendi evinde Denizli temsilcisi Çivril Huruzevi’ne 12-4 yenilirken, Afyon deplasmanında Emirdağ Huzurevini 12-4 yendi. Ligin son haftasında kendi evinde Bolvadin Huzurevi Bocce Takımı ile karşı karşıya gelen İhtiyar Delikanlılar’ bu müsabakayı da 12-7 yenildi. Bu maçı takip eden Aile ve Sosyal Hizmetler Bilecik İl Müdürlüğü İlkay Türkoğlu, müsabaka sonrası sporcularla bir araya geldi. Onları bundan sonraki müsabakalarında başarılar dileyen İl Müdürü Türkoğlu, burada şampiyon olacak takımın Türkiye Şampiyonası’na gideceğini söyledi.