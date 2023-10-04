Bilecik'in eğitimi masaya yatırılacak

Bilecik Valiliği tarafından 6-8 Ekim tarihlerinde Eğitimde Nitelik ve Vizyon Çalıştayı düzenlenirken, ilin eğitimi masaya yatırılacak.

Eğitim ve öğretime dair fikri olan tüm paydaşların katkısıyla Bilecik eğitiminin geleceğinin tartışılacağı çalıştayda, 100’ü aşkın katılımcı görüşlerini dile getirecek. Üretken, eleştirel düşünebilen, iletişimi güçlü ve iş birliğini özümseyen bir neslin gelişimi için toplanan çalıştayın ana fikri; ’Türkiye Yüzyılı’, ’Türk Milli Eğitiminin de Yüzyılı Olmalıdır’ olacak. Bilecik Valisi Şefik Aygöl’ün de katılacağı çalıştay boyunca belirtilen görüşler çerçevesinde hazırlanacak olan ’Bilecik Eğitim Vizyon Belgesi’nin sunumu 8 Ekim Pazar günü yapılacaktır.